Brankár Junca zamieril z Michaloviec do Trenčína

Trenčín 12. júna (TASR) - Francúzsky hokejový brankár Julian Junca ukončil pôsobenie v Michalovciach a stal sa hráčom Dukly Trenčín. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Junca odchytal v sezóne 2024/2025 celkovo 50 zápasov, v ktorých dosiahol 91,59-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,63 inkasovaného gólu na zápas. Trikrát si udržal čisté konto.



Michalovský tím vypadol v predkole play off 2025 práve s Trenčínom. Junca sa nedávno predstavil aj na MS vo Švédsku, ktoré boli pre neho už tretie v kariére. „Naskytla sa nám výborná príležitosť získať Juliana do nášho tímu a my sme sa ju rozhodli využiť. Aj minulá sezóna nám jasne ukázala, aká dôležitá je brankárska pozícia pre úspech celého tímu. Sme presvedčení, že spolu s „Hrenčim“ (Dávid Hrenák), Miškom Valentom a „Kukom“ (Adam Kukučka) máme veľmi silné brankárske zloženie. Všetci štyria sú perfektní chalani aj po ľudskej stránke a pod vedením trénera Petra Kosu budú mať výborné podmienky na prácu a ďalší sebarozvoj. Počas sezóny budeme pracovať na tom, aby všetci pravidelne chytali a boli čo najviac herne vyťažovaní,“ uviedol športový manažér Dukly Trenčín Mário Bližňák.