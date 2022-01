Brankár Kaarlehto v Michalovciach skončil

Michalovce 10. januára (TASR) - Fínsky hokejový brankár Karolus Kaarlehto už nie je hráč HK Dukla Ingema Michalovce. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 24-ročného Kaarlehta boli Michalovce druhé pôsobisko v slovenskej extralige. Prišiel do nej počas ročníka 2020/2021, v ktorej nastúpil do 17 zápasov v drese Liptovského Mikuláša. V lete 2021 zamieril do Michaloviec, pričom v úvode ročníka 2021/2022 bol brankárska jednotka tímu. Jeho pozícia sa postupne oslabila a po decembrovom príchode Tomáša Vošvrdu sa v tímovej hierarchii stal brankárskou trojkou za Devinom Williamsom.



Na posledný duel nastúpil 5. decembra proti Novým Zámkom. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 odohral 17 zápasov, v ktorých mal 91,73-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,83 inkasovaného gólu na zápas. Do histórie najvyššej slovenskej súťaže sa zapísal ako štvrtý brankár, ktorý strelil gól. Podarilo sa mu to v zápase 7. kola proti Spišskej Novej Vsi, keď strelou do prázdnej bránky hostí uzavrel skóre na 3:1.