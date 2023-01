Brankár Kašík pokračuje v Nitre, podpísal dvojročnú zmluvu

Nitra 28. januára (TASR) - Český hokejový brankár Libor Kašík sa dohodol s HK Nitra na pokračovaní spolupráce do konca prebiehajúcej sezóny a zároveň podpísal kontrakt na ďalšie dva ročníky. Do klubu prišiel koncom decembra 2022 pôvodne na mesačné hosťovanie zo Zlína výmenou za krajana Davida Honzíka. "Sme radi, že to, čo sme si od jeho príchodu sľubovali, sa mu podarilo naplniť," uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik pre klubovú stránku.



Kašíkove hosťovanie sa malo skončiť 29. januára, no spokojnosť s jeho výkonmi vyústila do záujmu vedenia nitrianskeho klubu o dlhodobú spoluprácu. Od príchodu do Nitry nastúpil v 10 zápasoch, z ktorých bolo päť víťazných. Prezentoval sa 91,97-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 2,87-inkasovaného gólu na zápas. "Svojimi výkonmi tím oživil a dal nám šancu vyhrávať zápasy. Veríme, že v podobných výkonoch bude pokračovať aj naďalej. Dohodli sme sa na predĺžení pôvodne mesačného kontraktu, ktorý bude platiť až do konca aktuálnej sezóny. Dohodli sme sa na tom s jeho materským klubom i samotným hráčom. Zároveň sme podpísali zmluvu na ďalšie dve sezóny," povedal Kováčik a k brankárskej téme dodal: "Do konca ročníka počítame s brankárskym tandemom Kašík - O'Connor a zároveň bude v tíme pôsobiť aj brankár Beržinec, ktorý sa vrátil z univerziády." Koncom januára sa skončilo aj hosťovanie Honzíka v Zlíne. Podľa Kováčika sa vráti do iného klubu v slovenskej extralige.