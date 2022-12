Brankár Korec opustil tím, nahradil ho Gajan, konzultantom Frühauf

Truro 21. decembra (TASR) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov nastala zmena na brankárskom poste. Mužstvo opustil Ján Korec, ktorého nahradil Adam Gajan z tímu Green Bay Gamblers v USHL. V pondelok večer zároveň doplnil realizačný tím Peter Frühauf, bývalý reprezentant bude v "dvadsiatke" plniť úlohu konzultanta. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



V prípravnom kempe v Trure majú tréneri naďalej k dispozícii troch brankárov. Okrem Gajana figurujú v tíme Matej Marinov a Patrik Andrisík. "V hľadáčiku smerom k šampionátu sme mali celkovo piatich brankárov. Troch sme povolali do reprezentačného kempu, ďalších dvoch sme nechali ešte odchytať ligové zápasy. Adam Gajan v decembri poskočil z NAHL do USHL a aj v kvalitnejšej súťaži pokračoval v dobrých výkonoch. Na základe jeho aktuálnej formy sme sa rozhodli pristúpiť k zmene v kádri. Jánovi Korecovi ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme mu veľa úspechov vo zvyšku sezóny," povedal pre hockeyslovakia.sk tréner brankárov SR "20" Peter Kosa.



Osemnásťročný Gajan zažíva premiérovú sezónu v zámorí. Začal ju v NAHL v tíme Chippewa Steel, kde odchytal 16 zápasov s úspešnosťou zákrokov 92 percent. Následne putoval do klubu Green Bay Gamblers v USHL, kde zasiahol do dvoch duelov. V oboch vychytal víťazstvo, zlikvidoval viac ako 96 percent streleckých pokusov súpera a pripísal si jedno čisté konto. "Po mojom príchode do Severnej Ameriky a zápasoch v NAHL sa všetko dalo do pohybu. Viacero klubov z USHL o mňa prejavilo záujem a rozprávalo sa s trénerom. Nechcel som však opustiť Chipewu, ktorá mi pomohla. V Green Bay by som mal byť iba na desať zápasov a potom sa vrátim späť," prezradil Gajan.



V utorok však trénovala iba dvojica brankárov, keďže Gajanovi ešte nedorazil výstroj. "Všetko sa udialo veľmi rýchlo, bolo to pre mňa nečakané, ale som rád, že tu môžem byť. Ak dostanem šancu, budem sa snažiť chytať čo najlepšie, aby som pomohol tímu k víťazstvám," dodal Gajan.



Po úspešnom Vianočnom Kaufland Cupe s reprezentačným A-tímom priletel do Kanady Peter Frühauf, ktorý doplnil realizačný tím SR "20". Na MS bude získavať nové skúsenosti z najvyššej svetovej úrovne juniorského hokeja. "Mojou úlohou bude hodnotenie a rozbor zápasov. Posnažím sa priniesť trénerom moje postrehy a nápady k zlepšeniu našej hry. Samozrejme, budem sa viac venovať obrancom, defenzívnej hre alebo oslabeniam. Som len dielik veľkého celku a verím, že svojou troškou prispejem k tomu, aby sme boli úspešní," vyjadril sa pre hockeyslovakia.sk niekdajší obranca, ktorý pôsobí v reprezentačnom "áčku" ako asistent trénera a skaut. "Hráčov sledujem v podstate stále. Vieme, že tím na februárovú akciu reprezentácie by mal byť zložený z mladších hokejistov. Teraz ešte nevieme povedať, či budú v nominácii aj chlapci zo súčasného kádra dvadsiatky, ale potrebujeme vedieť, ako sme na tom smerom do budúcnosti a chceme mať detailný prehľad o hráčoch."