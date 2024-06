Brankár Košarišťan pokračuje v tíme Vlci Žilina

Žilina 3. júna (TASR) - Slovenský hokejový brankár Andrej Košarišťan bude aj v extraligovej sezóne 2024/2025 pôsobiť v tíme nováčika súťaže Vlci Žilina. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Košarišťan prišiel do Žiliny krátko pred začiatkom ročníka 2023/2024, v ktorom sa napokon zásadne podieľal na postupe klubu zo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) do extraligy. S 5 zápasmi bez inkasovaného gólu bol najlepší spomedzi všetkých brankárov SHL rovnako ako aj s priemerom 1,55 inkasovaného gólu na zápas. V druhej najvyššej súťaži dosiahol 93,19-percentnú úspešnosť zákrokov. V slovenskej extralige už nastupoval aj v dresoch Piešťan, Liptovského Mikuláša, Nových Zámkov, Košíc a Michaloviec.



V ročníku 2023/2024 naskočil v rámci striedavých štartov aj na dva zápasy za HK Nitra. "Teším sa na ďalšiu sezónu v žilinskom drese už v extralige. Máme pred sebou veľmi veľa práce. Prechodová sezóna býva veľmi náročná. Možno nebudeme dominovať tak, ako minulú sezónu, ale každý jeden z nás spraví všetko pre to, aby sme spravili fanúšikom čo najväčšiu radosť. Preto dúfam, že sa na zimáku stretneme v takej úžasnej atmosfére, ako minulú sezónu," uviedol Košarišťan.