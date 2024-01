Brankár Krajčírik opúšťa Ružomberok, prestúpil do Widzewu Lodž

Ružomberok 19. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ivan Krajčírik prestúpil z MFK Ružomberok do poľského klubu Widzew Lodž. S účastníkom Ekstraklasy podpísal kontrakt do júna 2026.



Dvadsaťtriročný brankár odchytal v najvyššej slovenskej súťaži 87 zápasov. Meno bývalého reprezentanta do 21 rokov sa v minulosti už viackrát skloňovalo s možným zahraničným angažmánom, no k prestupu došlo až teraz.



Krajčírik prišiel pod Čebrať v mládežníckych časoch z Tatrana Liptovský Mikuláš. Na prvoligovom trávniku debutoval ako 17-ročný v októbri 2017 v zápase proti Zlatým Moravciam. V drese "Ruže" sa tešil aj zo zisku strieborných medailí v sezóne 2021/2022.