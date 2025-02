Brankár Lankinen sa dohodol s Vancouverom na novom päťročnom kontrakte

Vancouver 22. februára (TASR) - Fínsky hokejový brankár Kevin Lankinen sa dohodol s Vancouverom Canucks na predĺžení spolupráce. S klubom NHL podpísal nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 22,5 milióna dolárov a v priemere ročne zarobí 4,5 milióna milióna USD.



Dvadsaťdeväťročný Lankinen bol po sezóne 2023/24 neobmedzeným voľným hráčom a s Canucks sa v septembri minulého roka dohodol na ročnej zmluve za 875-tisíc dolárov. Stal sa jednotkou tímu, keďže Thatcher Demko pre zranenia odchytal len 17 duelov. Fín nastúpil v 34 stretnutiach a v 19 sa tešil z víťazstva. Dosiahol v nich 90,5-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,53 gólu na zápas. Okrem toho zaznamenal štyrikrát čisté konto. Vďaka svojím výkonom sa dostal aj do nominácie reprezentácie pre Turnaj štyroch krajín. Na prestížnom podujatí 4 Nations Face-Off pomohol "Suomi" k triumfu nad rivalom zo Švédska (4:3 pp) a nastúpil aj proti Kanade (3:5), no v úvode druhej tretiny ho vystriedal Juuse Saros.



"Kevin pre nás v tejto sezóne odviedol v bránke skvelú prácu. Hneď od začiatku ročníka ukazoval ochotu urobiť všetko pre to, aby pomohol tímu k víťazstvám. Je dobrým lídrom a spoluhráčom, bez jeho kvalitných výkonov by sme neboli v pozícii, v akej sme teraz," uviedol uviedol generálny manažér klubu Patrik Allvin. Ak by sa s ním Vancouver nedohodol na novom kontrakte, stal by sa od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.



Lankinen odchytal v profilige 146 stretnutí. V roku 2018 ho podpísalo Chicago ako nedraftovaného hráča. V Blackhawks pôsobil štyri sezóny a neskôr zamieril do Nashvillu Predators. Má nakročené v tomto ročníku prekonať svoje doterajšie kariérové maximum v počte duelov v jednej sezóne (37 zápasov), ktoré si vytvoril počas svojho nováčikovského ročníka v NHL s "jastrabmi" v ročníku 2020/21.



Na medzinárodnej úrovni získal s Fínskom zlato na majstrovstvách sveta 2019 na Slovensku, kde odchytal osem stretnutí s bilanciou 7:1 a mal 94,2-percentnú úspešnosť. Jeho priemer 1,50 gólu bol najlepší spomedzi všetkých brankárov na turnaji. Informovala o tom oficiálna stránka klubu NHL.