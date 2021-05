Brankár Latkóczy získal v USHL titul s Chicagom

Chicago 23. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Šimon Latkóczy sa stal so svojím tímom Chicago Steel víťazom zámorskej juniorskej ligy USHL. Odchovanec Dukly Trenčín zaznamenal v súťaži percentuálnu úspešnosť 93,7% a mal druhú najlepšiu bilanciu v lige.



Chicago potvrdilo post nasadenej jednotky do play off a tešilo sa z druhého titulu v histórii. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.