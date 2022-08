Brankár Lehner nepomôže Vegas a vynechá nasledujúcu sezónu

Las Vegas 11. augusta (TASR) - Švédsky hokejový brankár Robin Lehner nepomôže tímu NHL Vegas Golden Knights v budúcej sezóne. Klub vo štvrtok informoval na svojej oficiálnej stránke, že Švéd pre zranenie bedrového kĺbu podstúpi operáciu.



Tridsaťjedenročný brankár, ktorý mal v apríli operáciu ramena, zaznamenal v minulej sezóne v drese Vegas 23 víťazstiev. Klub podpísal zmluvu na jeden rok s brankárom Michaelom Hutchinsonom.



Zranením Lehnera dostali príležitosť iní brankári v tíme. Laurent Brossoit odchytal 24 zápasov a dvadsaťpäťročný Logan Thompson 19 stretnutí a môžu zaujať pozíciu číslo 1 v prípade Lehnerovej absencie. "Myslím si, že Thompson ukázal organizácii, nám aj svojim spoluhráčom, čo môžeme od neho očakávať a určite je to brankár pre NHL,“ povedal riaditeľ pre rozvoj hráčov Golden Knights Wil Nichol pred oznámením Lehnerovho zranenia.



Vegas sa v minulej sezóne po prvý raz za päť sezón NHL nekvalifikovalo do play off o Stanleyho pohár.