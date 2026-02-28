< sekcia Šport
Brankár Lenďák 3. hviezdou duelu USHL, bodovali Dubravík, Murin a Kazd
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Slovenský brankár Alan Lenďák sa stal treťou hviezdou zápasu zámorskej USHL, v ktorom prispel 25 zákrokmi k výhre Des Moines nad Omahou (9:0). Bol to jeho tretí shutout v sezóne a druhý v rade. Jeho spoluhráč Jakub Dubravík si pripísal v dueli gól a asistenciu.
Ďalší slovenský brankár Leo Henriquez kryl 18 z 20 striel, no jeho Green Bay nestačilo na Youngstone 2:3 pp a sn. Útočník Samuel Murin zaznamenal gól za Lincoln pri výhre nad Tri-City (7:1), za ktoré chytal Michal Prádel. Presný zásah si pripísal aj Timothy Kazda, ktorý poistil triumf Chicaga nad Madisonom (5:1) do prázdnej bránky.
