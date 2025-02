Brankár Lenďák sa pobil v stredovom kruhu s gólmanom súpera

New York 9. februára (TASR) - Slovenský brankár Alan Lenďák sa pobil v nočnom zápase americkej juniorskej súťaže USHL. Osemnásťročný juniorský reprezentant, ktorý chytá za Fargo, si to v stredovom kruhu rozdal s brankárom Sioux Falls Aidenom Wrightom.



Bitka sa strhla v 42. minúte, keď sa najskôr začala šarvátka za bránkou Sioux Falls, ale potom na seba upriamili pozornosť brankári netradičným pästným súbojom. Obaja dostali trest na päť minús plus do konca zápas, Fargo napokon prehralo 2:6.



Medzi strelcov sa v nočných dueloch zapísali Theo Kiss (Des Moines) po asistencii Richarda Barana a skóroval aj Alex Mišiak v drese Waterloo. Jeho tím zdolal Youngstown 5:3, za hostí mal jednu asistenciu Peter Císar.