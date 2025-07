Brankár Levi podpísal dvojročnú zmluvu s Buffalom

Buffalo 31. júla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Devon Levi podpísal nový dvojročný kontrakt s klubom Buffalo Sabres. Po sezóne 2024/2025 mal štatút obmedzeného voľného hráča a napokon sa dohodol so svojím zamestnávateľom na zmluve s ročným platom 812,500 dolárov. Ide o nižší kontrakt, než trojročný, ktorý mu vypršal po uplynulej sezóne.



Ten zaťažil platový strop Sabres sumou 925-tisíc dolárov ročne. Dvadsaťtriročný Levi má za sebou dve sezóny, v ktorých bol oporou tímu Rochester Americans na farme v AHL. V prvom tíme Buffala doteraz odchytal celkovo 39, zápasov, v ktorých mal 89,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,29 inkasovaného gólu na zápas. V uplynulej sezóne 2024/2025 bol v hierarchii brankárov Sabres ako tretí v poradí za Ukko-Pekka Luukkonenom (55 zápasov) a Jamesom Reimerom (22). Nastúpil v nej do 9 duelov s priemerom 4,12 inkasovaného gólu na zápas a 87,2-percentnou úspešnosťou zákrokov. V nastávajúcej sezóne by mal o miesto v bránkovisku Sabres súperiť s Luukkonenom a Alexom Lyonom, ktorého klub získal na trhu voľných hráčov.