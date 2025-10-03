Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brankár Luukkonen z Buffala pravdepodobne nestihne štart sezóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Luukkonen odchytal iba prvú tretinu stredajšieho prípravného stretnutia s Pittsburghom (3:5).

Autor TASR
Buffalo 3. októbra (TASR) - Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen z Buffala Sabres pravdepodobne nestihne štart novej sezóny zámorskej hokejovej NHL. V príprave utrpel zranenie v dolnej časti tela, potvrdil kouč Lindy Ruff.

Luukkonen odchytal iba prvú tretinu stredajšieho prípravného stretnutia s Pittsburghom (3:5). V bránke ho potom nahradil Alexandar Georgiev. Rozsah zranenia Luukkonena zatiaľ nie je známy, informovala agentúra AP.
.

