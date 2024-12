Brankár M. Tomek neinkasoval už skoro 150 minút

Litvínov 29. decembra (TASR) - Slovenský brankár Matej Tomek neinkasoval v českej hokejovej lige už takmer 150 minút. V konkurencii Šimona Zajíčka nedostáva zďaleka taký priestor, na aký bol zvyknutý v uplynulých sezónach, ale čistým kontom teraz zažiaril proti Kladnu a o dva dny neskôr v Liberci svoj zápis zopakoval.



Nepriestrelnosť brankára Litvínova teraz činí 148 minút a 27 sekúnd. "Počúva sa to dobre, ale pre mňa sú dôležitejšie tri body. Nebol to jednoduchý zápas. Petr Kváča na druhej strane podával famózny výkon a dlho držal skóre na 0:0," citoval Tomeka portál hokej.cz.



Verva zvíťazila na severe Čiech 3:0 a v tabuľke je druhá o bod za lídrom z Pardubíc. "Snažil som sa hlavne mentálne udržať v zápase, pretože striel nebolo veľa," uviedol Tomek. Hráči Liberca vyslali na jeho bránku 29 streleckých pokusov.



Dvadsaťsedemročný Slovák si pripísal ďalšie čisté konto len 48 hodín po tom, čo vynuloval Rytierov z Kladna. "Nula nikdy nie je len o brankárovi. Je to tiež o tímovej obetavosti. Chalani odvádzali fantastickú prácu, či už pri blokovaní striel alebo čistení priestoru pred bránkou."



Tomek pritom nezažíva úplne jednoduchú sezónu. Jeho kolega Zajíček sa rozchytal do reprezentačnej formy a tak rodák z Bratislavy často pôsobí len v úlohe čakateľa na svoju šancu. Tú poslednú však chytil poriadne za pačesy. "To je brankárska daň. Bránka je žiaľ len jedna a stáť v nej môže len jeden z nás. Ale doba je dnes o vyrovnanom brankárskom tandeme. Keď má tím dvoch konkurencieschopných brankárov, môžu sa navzájom posúvať dopredu," uzavrel Tomek.