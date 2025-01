Brankár Markström bude chýbať 4-6 týždňov, vynechá Turnaj 4 krajín

New Jersey 24. januára (TASR) - Brankár Jacob Markström bude chýbať hokejistom New Jersey 4-6 týždňov a pravdepodobne príde aj o Turnaj 4 krajín. Ten je na programe od 12. do 20. februára a Markström mal byť jednou z opôr švédskeho tímu. Zranenie si privodil v stredajšom zápase NHL proti Bostonu, keď útočník Justin Brazeau vrazil do jeho ľavej nohy a spôsobil mu podvrtnutie kolena.



V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 nastúpil do 36 duelov, v ktorých dosiahol 91,2-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,20 inkasovaného gólu na zápas. Trikrát si udržal čisté konto a tím doviedol k 21 víťazstvám. Devils odohrajú pred februárovou prestávkou ešte sedem stretnutí.



Po Markströmovej absencii sa o pozíciu brankárskej jednotky Švédska popasujú Filip Gustavsson z Minnesoty a Linus Ullmark z Ottawy. Tých pravdepodobne doplní jeden z dvojice Samuel Ersson z Philadelphie a Anton Forsberg z Ottawy. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.