Brankár Markström podpísal s New Jersey zmluvu na 12 miliónov USD

Brankár Jacob Markström. Foto: TASR/AP

New Jersey angažovalo 35-ročného veterána, ktorý má na konte 16 sezón v NHL, v medzisezónnom období v roku 2024.

Newark 1. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal so švédskym brankárom Jacobom Markströmom dvojročné predĺženie zmluvy v celkovej hodnote 12 miliónov amerických dolárov. Nový kontrakt má rovnakú hodnotu ako jeho končiaca šesťročná zmluva na 36 miliónov dolárov.

New Jersey angažovalo 35-ročného veterána, ktorý má na konte 16 sezón v NHL, v medzisezónnom období v roku 2024. Markström má v tejto sezóne bilanciu dve víťazstvá a dve prehry s priemerom 5,13 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 83 percent v štyroch dueloch. Dva týždne vynechal pre zranenie, po návrate hneď inkasoval osem gólov pri prehre 4:8 s Coloradom.
.

