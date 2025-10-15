Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brankár Markström z New Jersey vynechá pre zranenie niekoľko týždňov

Markström sa zranil v pondelkovom súboji na ľade Columbusu, v ktorom „diabli“ vyhrali 3:2.

New York 15. októbra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Jacob Markström z New Jersey Devils bude pre nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela nútene pauzovať niekoľko týždňov. V stredu to uviedol tréner jeho tímu v zámorskej NHL Sheldon Keefe.

Markström sa zranil v pondelkovom súboji na ľade Columbusu, v ktorom „diabli“ vyhrali 3:2. Na začiatku novej sezóny mal bilanciu 2-1-0 s 84,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. Devils namiesto neho povolali z farmy do prvého tímu Nica Dawsa, informoval web TSN.
