Brankár Martin podpísal s NY Rangers

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tridsaťročný Martin odštartoval sezónu v drese CSKA Moskva, kde odchytal 14 duelov s 90,5-percentnou úspešnosťou zákrokov.

Autor TASR
New York 13. novembra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Spencer Martin sa po pôsobení v KHL sťahuje do zámoria. Dvojročnú zmluvu podpísal s klubom NHL New York Rangers.

Tridsaťročný Martin odštartoval sezónu v drese CSKA Moskva, kde odchytal 14 duelov s 90,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. V NHL má doteraz na konte 66 stretnutí v dresoch Colorada Avalanche, Vancouveru Canucks, Columbusu Blue Jackets a Caroliny Hurricanes. Očakáva sa, že bude chytať na farme Rangers v tíme Hartford Wolf Pack v AHL.
