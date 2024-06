Brankár Melicherčík posilnil Duklu Trenčín

Trenčín 4. júna (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marcel Melicherčík posilnil HK Dukla Trenčín. Vedenie účastníka Tipos extraligy o tom informovalo na sociálnych sieťach.



Tridsaťsedemročný Melicherčík pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v drese Spišskej Novej Vsi. Tímu najprv pomohol k návratu do najvyššej slovenskej súťaži a aj v predchádzajúcich dvoch ročníkoch bol dôležitetou súčasťou mužstva. Aj vďaka nemu "Spišiaci" získali bronz a striebro. Melicherčík vytvorí v novom pôsobisku brankársku trojicu s Michalom Valentom a Dávidom Borákom.



"Vieme, že nás čaká dlhá a náročná sezóna, my potrebujeme tomu prispôsobiť hĺbku kádra, a to sa týka aj brankárskeho postu. Cieľom je vyhrávať zápasy, a teda tlak na gólmanov bude veľký, kto bude vyhrávať, bude chytať. Máme tu troch kvalitných slovenských brankárov, momentálne nemáme definované kto je jednotka, dvojka, trojka. Všetci dostanú v príprave rovnaký priestor a sezóna ukáže. Môžem však povedať, že všetci sú veľmi motivovaní a chcú Trenčínu pomôcť,“ uviedol tréner brankárov Peter Kosa.



Melicherčík pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži okrem Spišskej aj v dresoch Popradu, Banskej Bystrice a Košíc, s ktorými získal v sezóne 2014/2015 majstrovský titul. V rokoch 2016-2018 hral za talianske Bolzano v medzinárodnej súťaži EBEL, v ročníku 2018/2019 si v dresoch Falkenu a Kasselu vyskúšal hokej v Nemecku.