Brankár Miguel prestúpil do Nottinghamu Forest

Londýn 9. júla (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Carlos Miguel prestúpil z Corinthiansu do Nottinghamu Forest. S účastníkom Premier League podpísal štvorročný kontrakt.



Dvadsaťpäťročný gólman bude môcť prísť do Anglicka až po získaní pracovného povolenia. "Som naozaj šťastný a poctený, že môžem pôsobiť v Nottinghame. Už len keď vidím štadión, nemôžem sa dočkať, kedy sa budem môcť naplno zapojiť do hry. Mojim hlavným cieľom je stať sa dôležitým členom tohto mužstva," uviedol Miguel podľa agentúry DPA. Brazílčan si v 25 vystúpeniach za Corinthians udržal 14-krát čisté konto.