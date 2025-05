Brankár Muslera sa po 551 stretnutiach rozlúči s Galatasarayom

Istanbul 29. mája (TASR) - Uruguajský futbalový brankár Fernando Muslera sa po 14 sezónach rozlúči s Galatasarayom Istanbul. Tridsaťdeväťročný gólman sa vracia do Južnej Ameriky.



Muslera by mal v piatok večer nastúpiť v záverečnom zápase sezóny tureckej ligy v stretnutí proti Basaksehiru a počet jeho štartov za „žlto-červených“ sa uzavrie na čísle 551. „Budem aj naďalej hrať. No bližšie k domovu, bližšie k mojej rodine,“ informoval Uruguajčan podľa AFP s tým, že meno budúceho zamestnávateľa nespomenul.



Musler prišiel do Galatasaraya z Lazia Rím v roku 2011. V Turecku získal rekordných osem majstrovských titulov a stal sa legionárom s najväčším počtom štartov v histórii klubu. Na konte má aj 133 reprezentačných štartov za Uruguaj. Juhoamerickú krajinu reprezentoval na štyroch MS (2010 - 2022), na prvých troch bol jednotkou tímu.