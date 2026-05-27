< sekcia Šport
Brankár Nübel končí na hosťovaní v Stuttgarte
Nübel pôsobil v Stuttgarte na hosťovaní od leta 2023, ale klub nemá dostatok financií na to, aby ho od Bayernu odkúpil.
Autor TASR
Stuttgart 27. mája (TASR) - Nemecký futbalový brankár Alexander Nübel nebude v novej sezóne pokračovať v drese VfB Stuttgart. Dvadsaťdeväťročný kmeňový hráč Bayernu Mníchov si tak musí hľadať nové pôsobisko, keďže Bavori s ním nepočítajú.
Nübel pôsobil v Stuttgarte na hosťovaní od leta 2023, ale klub nemá dostatok financií na to, aby ho od Bayernu odkúpil. Mníchovský klub zamietol predĺženie hosťovania o ďalší rok. „Po troch úspešných sezónach sa hosťovanie Alexandra Nübela v Stuttgarte končí. Ďakujeme, Alex, za spoločne strávený čas,“ citovala z vyhlásenia Stuttgartu agentúra DPA.
Nübel zaň odchytal 129 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si 38-krát udržal čisté konto. Vlani získal s klubom Nemecký pohár. S Bayernom má podpísanú zmluvu do roku 2030, no Bavori majú k dispozícii dlhoročného kapitána Manuela Neuera, náhradníka Svena Ulreicha aj perspektívneho Jonasa Urbiga.
„V každom ohľade to bolo vo VfB Stuttgart senzačné obdobie. Moja rodina a ja sme zažili v Stuttgarte tri úžasné roky a od prvého dňa som sa tu cítil veľmi pohodlne,“ uviedol 29-ročný Nemec. Podľa denníka Bild má oňho záujem taliansky Juventus Turín.
Nübel pôsobil v Stuttgarte na hosťovaní od leta 2023, ale klub nemá dostatok financií na to, aby ho od Bayernu odkúpil. Mníchovský klub zamietol predĺženie hosťovania o ďalší rok. „Po troch úspešných sezónach sa hosťovanie Alexandra Nübela v Stuttgarte končí. Ďakujeme, Alex, za spoločne strávený čas,“ citovala z vyhlásenia Stuttgartu agentúra DPA.
Nübel zaň odchytal 129 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých si 38-krát udržal čisté konto. Vlani získal s klubom Nemecký pohár. S Bayernom má podpísanú zmluvu do roku 2030, no Bavori majú k dispozícii dlhoročného kapitána Manuela Neuera, náhradníka Svena Ulreicha aj perspektívneho Jonasa Urbiga.
„V každom ohľade to bolo vo VfB Stuttgart senzačné obdobie. Moja rodina a ja sme zažili v Stuttgarte tri úžasné roky a od prvého dňa som sa tu cítil veľmi pohodlne,“ uviedol 29-ročný Nemec. Podľa denníka Bild má oňho záujem taliansky Juventus Turín.