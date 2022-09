Brankár Nübel: „Kým bude v Bayerne Neuer, nevrátim sa“

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecký brankár Alexander Nübel, ktorý je na hosťovaní v AS Monaco, sa odmieta vrátiť do Bayernu Mníchov, pokiaľ bude stále chytať Manuel Neuer.



Dvadsaťpäťročný Nübel prišiel k Bavorom v roku 2020 zo Schalke ako voľný hráč, no rýchlo si uvedomil, že nemá šancu vytlačiť Neuera z postu jednotky a tak v lete 2021 zamieril na hosťovanie. V Monacu sa ihneď zaradil medzi lídrov tímu. "Neprichádza do úvahy, aby som sa vrátil, kým tam bude Manu. Určite to nespravím, môžem vylúčiť, že budem opäť len sedieť na lavičke Bayernu," uviedol vo štvrtok pre magazín Kicker.



Nübel je v Monacu na hosťovaní do konca sezóny, v Bayerne má zmluvu do leta 2025. Súčasný kontrakt tridsaťšesťročného Neuera s rekordným nemeckým šampiónom vyprší v roku 2024.