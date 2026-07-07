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Brankár Nübel má z Bayernu Mníchov namierené do Besiktasu
Nübel strávil uplynulé tri sezóny na hosťovaní vo VfB Stuttgart. Jeho pôsobenie v Bayerne sa po šiestich rokoch definitívne končí, hoci za mníchovský klub nastúpil len na štyri súťažné zápasy.
Autor TASR
Mníchov 7. júla (TASR) - Nemecký futbalový brankár Alexander Nübel prestúpi z Bayernu Mníchov do Besiktasu Istanbul. Podľa televízie Sky Sport sa nemecký majster s tradičným tureckým klubom dohodol na podmienkach transferu.
Bayern by mal za 29-ročného reprezentanta inkasovať 6,5 milióna eur, ďalších päť miliónov môže získať na bonusoch. Po úspešnej lekárskej prehliadke by mal Nübel podpísať zmluvu platnú do leta 2029.
Nübel strávil uplynulé tri sezóny na hosťovaní vo VfB Stuttgart. Jeho pôsobenie v Bayerne sa po šiestich rokoch definitívne končí, hoci za mníchovský klub nastúpil len na štyri súťažné zápasy. Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl pred niekoľkými týždňami informoval jeho agenta, že sa nemá hlásiť na začiatku letnej prípravy tímu. Do Bayernu prišiel v roku 2020 ako voľný hráč zo Schalke 04. V rokoch 2021 až 2023 hosťoval vo francúzskom AS Monaco, pripomenula agentúra dpa.
Bayern by mal za 29-ročného reprezentanta inkasovať 6,5 milióna eur, ďalších päť miliónov môže získať na bonusoch. Po úspešnej lekárskej prehliadke by mal Nübel podpísať zmluvu platnú do leta 2029.
Nübel strávil uplynulé tri sezóny na hosťovaní vo VfB Stuttgart. Jeho pôsobenie v Bayerne sa po šiestich rokoch definitívne končí, hoci za mníchovský klub nastúpil len na štyri súťažné zápasy. Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl pred niekoľkými týždňami informoval jeho agenta, že sa nemá hlásiť na začiatku letnej prípravy tímu. Do Bayernu prišiel v roku 2020 ako voľný hráč zo Schalke 04. V rokoch 2021 až 2023 hosťoval vo francúzskom AS Monaco, pripomenula agentúra dpa.