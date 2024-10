Brankár Oettinger podpísal 8-ročné predĺženie zmluvy s Dallasom Stars

Dallas 17. októbra (TASR) - Hokejový brankár Jake Oettinger podpísal osemročné predĺženie zmluvy s Dallasom Stars v NHL. Dvadsaťpäťročný Američan tak má platný kontrakt do sezóny 2032/33 a platový strop zaťaží ročne sumou 8,25 milióna dolárov.



Oettinger v minulej sezóne pomohol Dallasu dostať sa do finále Západnej konferencie. Stars sa prebojovali do play off NHL v každom z uplynulých troch ročníkov. "Jake sa etabloval ako jeden z elitných brankárov v NHL. Kombinácia jeho rozvahy, zdatnosti a psychickej odolnosti nám pomohla dosiahnuť nové méty. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho jadra. Verím, že nám pomôže bojovať o zisk Stanleyho pohára v tejto i nasledujúcich sezónach," uviedol generálny manažér Jim Nill podľa agentúry AP.



Rovnaké zmluvné podmienky ako Oettinger dostal nedávno i iný gólman Jeremy Swayman z Bostonu Bruins.