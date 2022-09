Brankár Oettinger podpísal trojročnú zmluvu s Dallasom

Dallas 1. septembra (TASR) - Americký hokejový brankár Jake Oettinger sa dohodol s klubom Dallas Stars na novom trojročnom kontrakte. Zmluva mu vynesie celkovo 12 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 4 milióny.



Oettinger mal po sezóne 2021/2022 štatút obmedzeného voľného hráča, keďže mu vypršal trojročný kontrakt. V rámci neho zarábal 925-tisíc dolárov ročne. Súčasťou organizácie Stars je od roku 2017, keď ho klub draftoval z 26. miesta. V sezóne 2021/2022 vytvoril brankársku dvojicu s Bradenom Holtbym, no v základnej časti odchytal dvakrát viac zápasov a následne bol tímová jednotka v play off.



V základnej časti mal v 48 zápasoch 91,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,53-inkasovaného goolu na zápas. Vo vyraďovacej časti nastúpil do 7 duelov, v ktorých dosiahol 95,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,81 inkasovaného gólu na zápas.