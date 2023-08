Brankár Peretz mieri do Bayernu, podpíše päťročnú zmluvu

Mníchov 23. augusta (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov získal do svojich radov brankára Daniela Peretza z Maccabi Tel Aviv. Oba kluby dospeli v stredu k vzájomnej dohode, 23-ročný Izraelčan podpíše s Bavormi päťročný kontrakt. Informoval o tom na sociálnej sieti renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Peretz pôsobil v Tel Avive od roku 2020, v sezóne 2022/2023 odohral v izraelskej lige 35 zápasov, v ktorých 20-krát vychytal čisté konto. Zdravotnú prehliadku v Mníchove absolvuje koncom tohto týždňa, keďže vo štvrtok ešte nastúpi za Maccabi v play off Európskej konferenčnej ligy proti slovinskému NK Celje. Bavori zaňho zaplatia 5 miliónov eur plus bonusy.



Bayern má na brankárskom poste dlhodobé problémy, v zime sa zranil kapitán tímu Manuel Neuer, ktorý si zlomil nohu na lyžovačke. Pôvodne sa mal vrátiť začiatkom novej sezóny, no musel absolvovať ďalšiu operáciu. Napriek tomu tréner Bayernu Thomas Tuchel pred pár dňami vyhlásil, že očakáva návrat 37-ročného brankára už v najbližších týždňoch. Počas jarnej časti uplynulej sezóny ho medzi troma žrďami nahradil Yann Sommer z Borussie Mönchengladbach.