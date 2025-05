Brankár Petrík sa po dvoch rokoch vrátil do Zvolena

Zvolen 7. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Roman Petrík bude v nasledujúcej sezóne chytať za HKM Zvolen. Tridsaťročný odchovanec po dvoch sezónach v Žiari nad Hronom zamieril pred minulým ročníkom do klubu HC Frýdek-Místek. Vedenie účastníka Tipos extraligy o tom informovalo na svojej webstránke.



Petrík v druhej najvyššej českej súťaži odchytal 26 zápasov a dosiahol 90,2-percentnú úspešnosť zákrokov. Do Zvolena prichádza s cieľom vystužiť brankársky post, pričom sa od začiatku zapojí do letnej prípravy spolu s ostatnými hráčmi tímu.



Skúsený brankár vo Zvolene pôsobil už počas štyroch sezón. Naposledy v ročníku 2022/23, keď tím získal strieborné medaily. V slovenskej najvyššej súťaži odchytal celkovo 150 zápasov.