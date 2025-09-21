Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Šport

Brankár Prádel skončil v kempe Detroitu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prádel tak nedostane šancu zachytať si v drese Detroitu v príprave na novú sezónu.

Autor TASR
Detroit 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Michal Prádel nepokračuje v predsezónnom kempe Detroitu Red Wings. Vedenie klubu NHL ho spoločne s ďalšími desiatimi hráčmi vyškrtlo zo súpisky a poslalo do juniorského tímu. V prípravnom kempe Red Wings zostalo 51 hráčov, informoval klub na svojom webe.

Prádel tak nedostane šancu zachytať si v drese Detroitu v príprave na novú sezónu. Osemnásťročný slovenský brankár prakticky opustil kemp už skôr, v piatok totiž chytal za Tri-City Storm v zápase USHL proti Youngstownu. Prádela si vybrali „červené krídla“ v tohtoročnom drafte v 3. kole z celkového 75. miesta.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia