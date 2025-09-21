< sekcia Šport
Brankár Prádel skončil v kempe Detroitu
Prádel tak nedostane šancu zachytať si v drese Detroitu v príprave na novú sezónu.
Autor TASR
Detroit 21. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Michal Prádel nepokračuje v predsezónnom kempe Detroitu Red Wings. Vedenie klubu NHL ho spoločne s ďalšími desiatimi hráčmi vyškrtlo zo súpisky a poslalo do juniorského tímu. V prípravnom kempe Red Wings zostalo 51 hráčov, informoval klub na svojom webe.
Prádel tak nedostane šancu zachytať si v drese Detroitu v príprave na novú sezónu. Osemnásťročný slovenský brankár prakticky opustil kemp už skôr, v piatok totiž chytal za Tri-City Storm v zápase USHL proti Youngstownu. Prádela si vybrali „červené krídla“ v tohtoročnom drafte v 3. kole z celkového 75. miesta.
