Brankár Quick sa v Columbuse dlho neohrial, klub ho vymenil do Vegas

Las Vegas 2. marca (TASR) - Americký hokejový brankár Jonathan Quick zmenil druhýkrát v priebehu 24 hodín pôsobisko. Po tom, čo ho v stredu Los Angeles Kings vymenili do Columbusu, sa stal súčasť ďalšej transakcie, po ktorej bude pôsobiť v klube Vegas Golden Knights. Columbus za neho získal brankára Michaela Hutchinsona a výber v 7. kole draftu v roku 2025. Blue Jackets si zároveň ponechajú 50 percent z Quickovej zmluvy, ktorá mu v sezóne 2022/2023 vynesie 5,8 milióna dolárov.



Columbus získal Quicka z Los Angeles za obrancu Vladislava Gavrikova a brankára Joonasa Korpisala. Tridsaťsedemročný Quick bol celú svoju doterajšiu profiligovú kariéru verný iba Los Angeles. Kings ho draftovali v roku 2005 v 3. kole z celkového 72. miesta, v profilige debutoval v sezóne 2007/2008. V rokoch 2012 a 2014 sa významným spôsobom podieľal na zisku Stanleyho pohára. V prebiehajúcom ročníku odchytal za "kráľov" 31 stretnutí, v ktorých dosiahol priemer 3,50 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 91,1 percenta. Celkovo má na konte 743 duelov v základnej časti a 92 v play off. Po tejto sezóne sa mu končí desaťročný kontrakt, ktorý mu garantoval v priemere 5,8 milióna dolárov za sezónu, a v lete sa môže stať neobmedzeným voľným hráčom, rovnako ako Gavrikov a Korpisalo.



Tridsaťtriročný Hutchinson nastúpil do 137 zápasov v dresoch Toronta, Colorada, Floridy a Winnipegu. V sezóne 2022/2023 v NHL nenastúpil, v ročníku 2021/2022 odchytal dva zápasy v drese Toronta.