Brankár Rabčan o druhej nule za sebou: Pristupujem k tomu s pokorou

Banská Bystrica 15. januára (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice ťahajú v Tipos extralige trojzápasovú víťaznú šnúru. V utorňajšom 38. kole vyhrali doma nad Trenčínom 3:0 a brankár Eugen Rabčan zaknihoval druhé čisté konto za sebou, keďže neinkasoval ani v predchádzajúcom stretnutí so Zvolenom (4:0). Svoj tím podržal najmä v záveroch oboch duelov, keď hrali súperi v šestici bez brankára. V nedeľu zneškodnil štyri šance Filipa Ahla.



"Myslím si, že dosiahnuť túto druhú nulu bolo trochu ľahšie ako proti Zvolenu. Chalani hrali proti Trenčínu výborne. V prvej tretine bolo zlomové, že sme neinkasovali v oslabení. V druhej a tretej časti sme už súpera nepúšťali k nejakým nebezpečným strelám. Ako som povedal i minule, zaslúžené víťazstvo a zaslúžená nula. Prvýkrát v kariére som v dvoch dueloch za sebou neinkasoval, ale pristupujem k tomu s pokorou, lebo v živote aj v hokeji je to raz hore – raz dole," uviedol 23-ročný banskobystrický brankár Rabčan. Ten podotkol, že by sa potešil aj triumfu s inkasovaným gólom: "Úprimne, aj keby to skončí 3:1 alebo 2:1, bol by som rovnako rád. Samozrejme, nula je špeciálna. Odvolali tam hostia v závere brankára, takže bolo to napäté až do posledných sekúnd. Nikdy nemôžete očakávať, že to vyjde na nulu."



Rabčan v závere zápasu s Trenčínom inkasoval gól z hokejky Juraja Bezúcha, ale ten napokon neplatil po trénerskej výzve pre ofsajd. K tomuto okamihu poznamenal: "Z desiatich striel trafíte asi jednu takú ako dal Bezúch. Bola to výborná strela, ale máme video, čiže super práca od trénerov. Aj im ďakujem."



Víťazný gól Banskej Bystrice zaznamenal proti Trenčínu obranca Martin Bučko. Otvoril skóre stretnutia až v 47. minúte. Jeho nevydarená strela trafila protihráča a od neho puk zmenil smer za brankára Gustavsa Grigalsa. "Pri mojom góle puk skákal, bolo mi jasné, že buď preluftujem, ale našťastie som ho trafil. Myslím, že letel do kolena obrancu a nejako to tam padlo. Ale kebyže asi trafím bránku, tak nedám gól," povedal Bučko o druhom extraligovom góle v kariére. Oba dosiahol v tejto sezóne práve proti Trenčanom na domácom ľade a aj ten prvý bol z kategórie šťastných. K tomuto dodal: "Chalani si už robili žarty zo mňa, že som dal druhý gól v extralige a znovu Trenčínu. Ale expert na tohto súpera asi nie som. Je to jedno, komu strelím gól. Dal som len druhý, ale chcel by som, aby mi to padalo častejšie. Hádam dám ešte aj krajší. Napríklad od modrej sa budem snažiť niečo pekné vymyslieť."



Bučko vysoko hodnotil po triumfe nad Trenčínom najmä trpezlivý výkon mužstva: "Nebol to úplne čistý zápas od nás, jedine v tej tretej tretine to bol už taký play off výkon, že sme ich k ničomu nepustili a zvládli sme to ubojovať. Bol to však podobný duel ako v nedeľu proti Zvolenu a vidno, že naša mentalita teraz smeruje k trpezlivosti, predovšetkým od defenzívy. Očividne takto môžeme hrať, čakať na súpera ako bude vyzerať a my potom dáme gól, a je jedno v ktorej tretine."