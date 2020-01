Brankár Reina bude hosťovať v Aston Ville do konca sezóny

Birmingham 13. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Aston Villa angažoval na hosťovanie do konca sezóny brankára Pepeho Reinu z AC Miláno. Vedenie birminghamského klubu tak vyriešilo problém so zraneným brankárom Tomom Heatonom.



Tridsaťsedemročný Reina by mohol v novom drese debutovať v sobotňajšom zápase v Brightone. Reina v minulosti v Premier League už pôsobil v drese FC Liverpool. Na konte má 36 reprezentačných štartov za Španielsko, za "The Reds" odohral v rokoch 2005 až 2013 394 duelov. Počas kariéry pôsobil aj v Bayerne Mníchov a hosťoval v SSC Neapol. Aston Villa je v tabuľke na zostupovom 18. mieste. Informovala agentúra AFP.