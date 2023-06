Brankár Reina predĺžil zmluvu s Villarrealom

Madrid 22. júna (TASR) - Brankár Pepe Reina podpísal so španielskym futbalovým klubom FC Villarreal novú zmluvu. Skúsený 40-ročný veterán zostane v klube do leta 2024. Účastník La Ligy o tom informoval na svojom webe.



Reina prestúpil do Villarrealu v roku 2002, dvakrát s ním vyhral Intertoto Cup. Potom pôsobil v FC Liverpool, Neapole, Bayerne Mníchov, AC Miláno, Aston Ville a Laziu Rím, do Villarrealu sa vrátil minulé leto. So španielskou reprezentáciou vyhral dvakrát majstrovstvá Európy a raz majstrovstvá sveta.



V uplynulej sezóne odohral za "žltú ponorku" 22 ligových zápasov, v siedmich si udržal čisté konto.