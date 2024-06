Brankár Reina skončil vo Villarreale

Villarreal 4. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub CF Villarreal oznámil odchod brankára Pepeho Reinu. Štyridsaťjedenročnému veteránovi vypršala zmluva.



"Pepe Reina a Villarreal sa rozchádzajú. Ďakujeme za všetko, Pepe. Tvoja legenda bude navždy žiť vo Villarreale," uviedol klub vo vyhlásení.



Reina je absolventom barcelonskej akadémie, kde aj začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1999. V roku 2002 prestúpil do Villarrealu, s klubom vyhral dvakrát Intertoto Cup. V roku 2005 ho získal Liverpool a v roku 2014 prestúpil do Bayernu Mníchov. Do Villarrealu sa vrátil v lete 2022. Hrával aj za taliansky Neapol, AC Miláno a Lazio a aj za Aston Villu v Anglicku. So španielskou reprezentáciou triumfoval dvakrát na ME a raz na MS.



V sezóne 2023/2024 odohral za "žltú ponorku" 12 zápasov, v ktorých inkasoval 15 gólov, trikrát si udržal čisté konto.