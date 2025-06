Brankár Riečický pokračuje v HC Košice, vytvorí tandem s Jurčákom

Košice 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový brankár Dominik Riečický bude aj v nasledujúcej sezóne 2025/2026 pôsobiť v HC Košice. V tíme „oceliarov“ vytvorí po odchode Jaroslava Janusa brankársky tandem s mladíkom Patrikom Jurčákom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Riečický strávil v Košiciach prevažnú časť kariéry. V drese materského klubu získal tri tituly majstra Slovenska. V roku 2023 k nemu pridal aj ocenenie Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča play off. V uplynulých troch sezónach tvoril vyrovnanú brankársku dvojicu s Janusom, ktorý nedávno odišiel do Prešova. Obaja pomohli Košičanom v sezóne 2024/2025 k jubilejnému 10. majstrovskému titulu v ére samostatnosti. Riečickému ovplyvnili sezónu zdravotné problémy. V základnej časti nastúpil na 20 zápasov a s 94-percentnou úspešnosťou zákrokov a s priemerom 1,63 inkasovaného gólu na zápas bol najlepší spomedzi ligových brankárov. V play off nastúpil na štyri duely.



„Patrí medzi najlepších brankárov v lige, preto sme radi, že bude hájiť naše farby aj v budúcej sezóne. Veríme a sme presvedčení, že s Patrikom Jurčákom vytvoria silnú slovenskú brankársku dvojicu, ktorá sa zaradí medzi najlepšie v lige. ,Ričimu´ prajeme veľa zdravia a športovej formy,“ uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.