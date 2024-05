Brankár Rittich podpísal s Los Angeles nový ročný kontrakt

Los Angeles 16. mája (TASR) - Český hokejový brankár David Rittich sa dohodol s Los Angeles Kings na predĺžení spolupráce. S klubom NHL podpísal nový ročný kontrakt na jeden milión dolárov.



Tridsaťjedenročný Rittich prišiel do LA vlani v lete ako voľný hráč, keď sa s "kráľmi" dohodol na ročnej zmluve. V konkurencii Cama Talbota a Pheonixa Copleyho začal sezónu na farme Ontario Reign v AHL, no neskôr dostal pozvánku do prvého tímu. V základnej časti NHL odchytal 24 stretnutí, v ktorých pomohol tímu k trinástim víťazstvám. S priemerom 2,15 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosťou zásahov 92,1 percenta a tromi čistými kontami si vytvoril nové osobné maximá v NHL. Šancu dostal aj v play off v dvoch dueloch série 1. kola proti Edmontonu. V oboch Kings prehrali, pričom Rittich v nich zaznamenal gólový priemer 2,56 a úspešnosť zásahov 87,2 percenta.



Český brankár odchytal počas svojej kariéry v zámorskej profilige celkovo 196 zápasov v základnej časti v dresoch Calgary Flames, Toronta Maple Leafs, Nashvillu Predators, Winnipegu Jets a LA Kings. V roku 2020 sa predstavil v All Star exhibícii NHL. Ak by s kalifornským klubom nepredĺžil kontrakt, stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. Informáciu priniesol oficiálny web súťaže.