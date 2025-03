Brankár Roberts z Millwallu so 6-zápasovým dištancom

Londýn 7. marca (TASR) - Brankár Liam Roberts z anglického futbalového klubu FC Millwall dostal šesťzápasový trest za nešetrný zákrok na hráča Crystal Palace Jeana-Philippea Matetu. Francúzsky útočník skončil po faule vo víkendovom dueli 5. kola Pohára FA v nemocnici.



Roberts inkasoval červenú kartu až po preskúmaní celej situácie systémom VAR. Brankár Millwallu spôsobil svojím zákrokom tržné rany na uchu súpera, ktoré bolo potrebné zašiť 25 stehmi. Anglická futbalová asociácia (FA) navýšila pôvodnú trojzápasovú stopku až na šesťzápasový dištanc. "Som zdrvený z toho, čo sa stalo. Jednoznačne prijímam červenú kartu a akceptujem svoj trest. Bolo však veľmi nepríjemné vnímať informácie o tom, že som mal údajne v úmysle ublížiť kolegovi. Kategoricky vylučujem, že by som vstupoval na trávnik s tým, aby som niekomu zámerne ublížil. Moja rodina a ja sme dostali množstvo urážlivých správ a hrozieb," citovala agentúra DPA zo stanoviska Robertsa.



Mateta by sa mohol vrátiť do zápasového diania na konci mesiaca vo štvrťfinále FA Cup-u proti Fulhamu.