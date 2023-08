Brankár Sanchez prestúpil z Brightonu do Chelsea

Londýn 3. augusta (TASR) - Španielsky futbalový brankár Robert Sanchez prestúpil z Brightonu do Chelsea. V londýnskom klube nahradí Edouarda Mendyho, ktorý v lete odišiel do saudskoarabského tímu Al-Ahli.



Dvadsaťpäťročný Španiel odchytal v uplynulej sezóne 23 zápasov v Premier League, na poste jednotky však od marca nastupoval jeho tímový kolega Jason Steele. Sanchez bude po príchode do Londýna opäť spolupracovať s trénerom brankárov Benom Robertsom, ktorý pôsobil na lavičke Brightonu do septembra 2022. Informácie priniesla agentúra AFP.