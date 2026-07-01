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Brankár Senegalu Mendy vynechá šestnásťfinále proti Belgicku

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Senegalský brankár Edouard Mendy (16) chytá loptu počas futbalového zápasu skupiny I majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Senegalom v East Rutherforde v štáte New Jersey neďaleko New Yorku v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR/AP

Tréner Pape Thiaw potvrdil, že brankár Al-Ahli vynechá svoj druhý duel na šampionáte po sebe, pretože si zranil koleno pri prehre s Nórskom 2:3 v skupinovej fáze.

Autor TASR
Seattle 1. júla (TASR) - Futbalový brankár Senegalu Edouard Mendy pre zranenie vynechá stredajšie šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku.

Tréner Pape Thiaw potvrdil, že brankár Al-Ahli vynechá svoj druhý duel na šampionáte po sebe, pretože si zranil koleno pri prehre s Nórskom 2:3 v skupinovej fáze.

Mendy sa vrátil do svojho klubového tímu v Saudskej Arábii, aby absolvoval ďalšie testy. Tridsaťštyriročný brankár sa nezúčastnil utorkového tréningu v Seattli, ale Thiaw očakáva jeho návrat do kádra. „Zajtra s nami bude, samozrejme, aj keď nebude schopný hrať. Dúfame, že s nami bude môcť zostať do konca šampionátu,“ povedal Thiaw.
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