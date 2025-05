Brankár Švajčiarov Genoni získal cenu MVP, v All star aj Olesen

MVP (najužitočnejší hráč): Leonardo Genoni (Švajč.)



All star tím: Leonardo Genoni - Dean Kukan (Švajč.), Zach Werenski (USA) - David Pastrňák (ČR), Elias Lindholm (Švéd.), Nick Olesen (Dán.)



Najlepší na svojich postoch:



Brankár: Leonardo Genoni (Švajč.)



Obranca: Zach Werenski (USA)



Útočník: David Pastrňák (ČR)



Najlepší hráči na jednotlivých postoch na MS v rokoch 1954-2025:



Rok Brankár Obranca Útočník



1954 Lockhardt (Kan.) Björn (Švéd.) Bobrov (ZSSR)



1955 Rigazio (USA) Gut (ČSSR) Warwick (Kan.)



1956 Ikola (USA) Sologubov (ZSSR) McKenzie (Kan.)



1957 Straka (ČSSR) Sologubov (ZSSR) T. Johansson (Švéd.)



1958 Nadrchal (CSSR) Tregubov (ZSSR) Burns (Kan.)



1959 Pučkov (ZSSR) Lamirande (Kan.) Cleary (USA)



1960 McCartan (USA) Sologubov (ZSSR) Nilsson (Švéd.)



1961 Martin (Kan.) Tregubov (ZSSR) Bubník (ČSSR)



1962 Haeggroth (Švéd.) Mayasich (USA) T. Johansson (Švéd.)



1963 Martin (Kan.) Stoltz (Švéd.) Vlach (ČSSR)



1964 Martin (Kan.) Tikal (ČSSR) Ivanov (ZSSR)



1965 DZURILLA (ČSSR) Tikal (ČSSR) Staršinov (ZSSR)



1966 Martin (Kan.) Ragulin (ZSSR) Loktev (ZSSR)



1967 Wetzel (USA) Davydov (ZSSR) Firsov (ZSSR)



1968 Broderick (Kan.) Horešovský (ČSSR) Firsov (ZSSR)



1969 Holmqvist (Švéd.) Suchý (ČSSR) Sterner (Švéd.)



1970 Ylönen (Fín.) Svedberg (Švéd.) Malcev (ZSSR)



1971 Holeček (ČSSR) Suchý (ČSSR) Firsov (ZSSR)



Koskela (Fín.)



1972 Valtonen (Fín.) Pospíšil (ČSSR) Malcev (ZSSR)



1973 Holeček (ČSSR) Vasiljev (ZSSR) Michajlov (ZSSR)



1974 Treťjak (ZSSR) Sjöberg (Švéd.) Nedomanský (ČSSR)



1975 Holeček (ČSSR) Marjamäki (Fín.) Jakušev (ZSSR)



1976 Holeček (ČSSR) Pospíšil (ČSSR) Martinec (ČSSR)



1977 Högosta (Švéd.) Vasiljev (ZSSR) Balderis (ZSSR)



1978 Holeček (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Dionne (Kan.)



1979 Treťjak (ZSSR) Vasiljev (ZSSR) Paiement (Kan.)



1980 Bubla (ČSSR) Michajlov (ZSSR) Makarov (ZSSR)



1981 Lindmark (Švéd.) Robinson (Kan.) Malcev (ZSSR)



1982 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Šalimov (ZSSR)



1983 Treťjak (ZSSR) Kasatonov (ZSSR) Lála (ČSSR)



1985 Králik (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Makarov (ZSSR)



1986 Lindmark (Švéd.) Fetisov (ZSSR) Krutov (ZSSR)



1987 Hašek (ČSSR) Hartsburgh (Kan.) Krutov (ZSSR)



1989 Hašek (ČSSR) Fetisov (ZSSR) Bellows (Kan.)



1990 Irbe (ZSSR) Tatarinov (ZSSR) Yzerman (Kan.)



1991 Ketterer (Fín.) Macoun (Kan.) Kamenskij (ZSSR)



1992 Söderström (Švéd.) ŠVEHLA (ČSSR) Sundin (Švéd.)



1993 Bříza (ČR) Juškievič (Rus.) Lindros (Kan.)



1994 Ranford (Kan.) Svensson (Švéd.) Kariya (Kan.)



1995 Myllys (Fín.) Olsson (Švéd.) Koivu (Fín.)



1996 Turek (ČR) Žitnik (Rus.) Perreault (Kan.)



1997 Salo (Švéd.) Blake (Kan.) Nylander (Švéd.)



1998 Sulander (Fín.) Kučera (CR) Forsberg (Švéd.)



1999 Salo (Švéd.) Kučera (CR) Koivu (Fín.)



2000 Čechmánek (ČR) Nummelin (Fín.) ŠATAN (SR)



2001 Hnilička (ČR) Johnsson (Švéd.) S. Kapanen (Fín.)



2002 Sokolov (Rus.) Tjärnqvist(Švéd.) Hagman (Fín.)



2003 Burke (Kan.) Bouwmeester(Kan.) Sundin (Švéd.)



2004 Conklin (USA) Tärnström (Švéd.) Heatley (Kan.)



2005 Vokoun (ČR) Redden (Kan.) Kovaľov (Rus.)



2006 Holmqvist (Švéd.) Kronwall (Švéd.) Crosby (Kan.)



2007 Lehtonen (Fín.) Markov (Rus.) Morozov (Rus.)



2008 Nabokov (Rus.) Burns (Kan.) Heatley (Kan.)



2009 Mezin (Bielor.) Weber (Kan.) Kovalcuk (Rus.)



2010 Endras (Nem.) Nummelin (Fín.) Dacjuk (Rus.)



2011 Fasth (Švéd.) Pietrangelo(Kan.) Jágr (ČR)



2012 LACO (SR) CHÁRA (SR) Malkin (Rus.)



2013 Enroth (Švéd.) Josi (Švaj.) Kontiola (Fín.)



2014 Bobrovskij (Rus.) Jones (USA) Tichonov (Rus.)



2015 Rinne (Fín.) Burns (Kan.) Spezza (Kan.)



2016 Koskinen (Fin.) Matheson (Kan.) Laine (Fin.)



2017 Vasilevskij (Rus.) Seidenberg (Nem.) Panarin (Rus.)



2018 Andersen (Dán.) Klingberg (Švéd.) Aho (Fín.)



2019 Vasilevskij (Rus.) Hronek (ČR) Kučerov (Rus.)



2020 zrušené pre pandémiu koronavírusu



2021 Petersen (USA) Seider (Nem.) CEHLÁRIK (SR)



2022 Olkinuora (Fín.) Lehtonen (Fín.) Červenka (ČR)



2023 Šilovs (Lot.) Weegar (Kan.) Peterka (Nem.)



2024 Dostál (ČR) Josi (Švaj.) Fiala (Švaj.)



2025 Genoni (Švaj.) Werenski (USA) Pastrňák (ČR)



Štokholm 25. mája (TASR) - Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni získal cenu pre najužitočnejšieho hráča 88. MS v hokeji. Svoj tím doviedol k zisku strieborných medailí po tom, čo vo vyraďovacej fáze inkasoval v troch zápasoch iba jeden gól - v predĺžení finále od Američana Tagea Thompsona. Genoni sa dostal aj do najlepšej šestky turnaja.Zo zdolaných finalistov sa do nej dostal aj obranca Dean Kukan. Nových majstrov sveta zastupuje v All star tíme obranca Zach Werenski, ktorý nazbieral šesť bodov (1+5). Spomedzi útočníkov sa do najlepšej šestky dostali najproduktívnejší hráč turnaja Čech David Pastrňák (15 bodov), najlepší strelec Švéd Elias Lindholm (8 gólov) a líder Dánov Nick Olesen, ktorý sa 12 bodmi podieľal na historickom postupe do semifinále.Genoni, Werenski a Pastrňák boli zároveň najlepšími hráčmi na svojich postoch.