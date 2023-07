Brankár Talbot sa upísal Los Angeles Kings

New York 1. júla (TASR) - Hokejový brankár Cam Talbot podpísal ročný kontrakt na milión dolárov s klubom NHL Los Angeles Kings. Tridsaťpäťročný Kanaďan bol neobmedzený voľný hráč, v minulej sezóne pôsobil v Ottawe Senators.



Kings potrebovali do bránkoviska skúsenosti po tom, ako odišiel Joonas Korpisalo, ktorý sa dohodol na zmluve so Senators. V minulej sezóne odchytal Talbot 36 zápasov (32 štartov) s bilanciou 17-14-2. Do NHL vstúpil ako nedraftovaný hráč v roku 2010, keď podpísal zmluvu s New Yorkom Rangers.



Okrem Talbota podpísali “králi” ročnú zmluvu na 775.000 dolárov aj s útočníkom Jaretom Andersonom-Dolanom.