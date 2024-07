Brankár Teplan zamieril zo Žiliny na ročné hosťovanie do Košíc

Košice 9. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Marek Teplan zamieril z MŠK Žilina na ročné hosťovanie do FC Košice. V uplynulej sezóne hosťoval v druholigovej Považskej Bystrici.



Teplan už má za sebou štyri štarty v príprave v košickom drese. "Marek prišiel zo Žiliny, ale naposledy chytal v druhej lige za Považskú Bystricu. Takže podľa nás má dostatok skúseností na to, aby bol členom nášho kádra. Má 22 rokov, takže táto príležitosť je pre neho šancou ukázať svoje schopnosti. Počas zápasov v letnej príprave dostane šancu v bráne, bude mať dostatok príležitostí, takže všetko je na ňom," uviedol športový riaditeľ FC Košice Balázs Farkas pre oficiálny klubový web.



Teplan je po Dávidovi Šípošovi druhý brankár, ktorý počas leta pribudol do košického kádra. "Vždy som chcel chytať v prvej lige, preto som sa tejto ponuke potešil a z radosťou ju prijal. Košice sú ambiciózny klub, hrávajú na krásnom štadióne a celkovo sa mi ako mesto páčia. Som rád, že som tu a budem sa maximálne snažiť, aby som bol platným členom kádra," povedal Teplan.