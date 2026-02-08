Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brankár Ter Stegen z Girony má za sebou úspešnú operáciu stehna

Na snímke Marc-André ter Stegen. Foto: TASR/DPA

Zostáva tak otázne, či sa dokáže 33-ročný brankár včas zotaviť, aby mohol reprezentovať Nemecko na tohtoročných majstrovstvách sveta.

Autor TASR
Girona 8. februára (TASR) - Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen sa úspešne podrobil operácii stehna. Informovali o tom predstavitelia jeho španielskeho zamestnávateľa Girona FC. Termín jeho návratu na trávniky zatiaľ nie je známy.

Zostáva tak otázne, či sa dokáže 33-ročný brankár včas zotaviť, aby mohol reprezentovať Nemecko na tohtoročných majstrovstvách sveta. Ba sociálnych sieťach uviedol, že očakáva, že bude mimo hry „niekoľko mesiacov“. Ter Stegen utrpel zranenie koncom januára v dueli La Ligy na ihrisku Realu Ovieda. Do Girony zamieril na hosťovanie z FC Barcelona po tom, čo stratil post tímovej jednotky.

Po operácii chrbta vynechal stretnutia od júla do decembra minulého roka a jeho cieľom bolo získať v novom pôsobisku minutáž, ktorá by mu zabezpečila miesto v reprezentácii Nemecka na MS v USA, Mexiku a Kanade. Kouč národného tímu Julian Nagelsmann sa vyjadril, že ter Stegena vezme na šampionát iba v prípade, že bude pravidelne chytať.
