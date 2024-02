Brankár Tomek predĺžil zmluvu s Litvínovom

Litvínov 23. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Matej Tomek sa dohodol na novej zmluve s HC Verva Litvínov. Český extraligista informoval o predĺžení vzájomnej spolupráce na svojej oficiálnej webstránke.



Tomek tak pridá v čierno-žltom drese na severe Čiech aj svoju tretiu sezónu. "Som veľmi rád, že v Litvínove môžem pokračovať aj naďalej. Predĺženie zmluvy bolo pre mňa od začiatku sezóny prioritou, aj preto som vďačný za včasnú dohodu. Do konca ročníka už môžem pokračovať s čistou hlavou," uviedol 26-ročný brankár.



"Predĺženie zmluvy s Matejom bolo jednou z našich priorít. Matej podáva veľmi dobré výkony, zároveň si ho ceníme po charakterovej stránke. Veríme, že nás spoločne čaká úspešné obdobie," povedal športový manažér klubu Tomáš Vrábel.



Tomek prišiel do Litvínova z brnenskej Komety počas sezóny 2022/2023. V prvom ročníku v drese Vervy odchytal celkom 16 zápasov, vrátane dvoch stretnutí predkola play off. V prebiehajúcej sezóne nastúpil bronzový olympionik z roku 2022 na 32 stretnutí, v ktorých mal 91-percentnú úspešnosť zákrokov. "Matej je inteligentný brankár, ktorý má veľmi zodpovednú prípravu, a to nielen v hokejových, ale aj v nehokejových aspektoch. Rád sa učí nové veci a my sme radi, že u nás bude pokračovať," pochválil ho kouč litvínovských brankárov Zdeněk Orct.