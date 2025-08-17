< sekcia Šport
Brankár Trapp je na odchode z Frankfurtu, má sa vrátiť do Paríža
Tridsaťpäťročný brankár sa má podľa správ agentúry DPA stať hráčom nováčika francúzskej Ligue 1 FC Paríž.
Autor TASR
Frankfurt 17. augusta (TASR) - Nemecký futbalový brankár Kevin Trapp je na odchode z Eintrachtu Frankfurt. Chýba na súpiske bundesligového tímu pre nedeľný duel Nemeckého pohára.
Tridsaťpäťročný brankár sa má podľa správ agentúry DPA stať hráčom nováčika francúzskej Ligue 1 FC Paríž. „Kevin Trapp aktuálne rokuje s iným klubom a nie je na dnešnej súpiske,“ informoval Eintracht pred pohárovým zápasom s piatoligovým Engers. V pozícii kapitána Frankfurtu bývalého brankára Paríža Saint-Germain vystriedal Robin Koch. Trapp má vo Frankfurte platnú zmluvu do roku 2026 a do Paríža má prestúpiť za približne 1 milión eur.
