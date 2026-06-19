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Brankár Tujvel zostáva v Honvéde Budapešť
Tujvel prišiel do Honvédu v roku 2019 a odvtedy nastúpil v lige v 122 zápasoch.
Autor TASR
Budapešť 19. júna (TASR) - Slovenský futbalový brankár Tomáš Tujvel zostane naďalej hráčom Honvédu Budapešť. Štyridsaťdvaročný brankár predĺžil s klubom zmluvu do leta 2027. Informovala o tom oficiálna internetová stránka klubu.
„Som veľmi rád, že môžem v Kišpešti zostať ďalší rok. Prišiel som sem pred siedmimi rokmi a za ten čas sa klub stal mojou rodinou. V uplynulej sezóne sa nám podarilo postúpiť do prvej ligy a verím, že svojimi výkonmi budem môcť tímu pomôcť dosiahnuť čo najlepšie výsledky,“ povedal Tujvel pre klubovú webstránku.
Tujvel prišiel do Honvédu v roku 2019 a odvtedy nastúpil v lige v 122 zápasoch. Práve v drese Honvédu odchytal počas svojej kariéry najviac stretnutí a bol tiež členom tímu, ktorý v sezóne 2019/20 získal Maďarský pohár.
Vo veku 42 rokov je Tujvel najskúsenejší hráč súčasného kádra. V drese Honvédu nastúpil na najviac zápasov a so 168 štartmi v najvyššej maďarskej súťaži mu patrí druhé miesto v klubovom rebríčku. Odchovanec nitrianskeho futbalu odohral okrem rodného mesta väčšinu svojej kariéry v Maďarsku, kde pôsobil v kluboch Videoton FC, Kecskemét, Mezőkövesd a Honvéd Budapešť. V sezóne 2015/2016 pôsobil aj v Dunajskej Strede.
V roku 2011 získal s Videotonom maďarský titul. Maďarský pohár vyhral dvakrát – prvýkrát v roku 2019 s Videotonom a o rok neskôr s Honvédom.
Honvéd zostúpil v roku 2023 do druhej ligy, no po troch rokoch sa tešil z postupu. Výraznou mierou sa o návrat do najvyššej súťaže pričinil aj Tujvel, ktorý nastúpil vo všetkých 30 ligových zápasoch. V 11 dueloch si udržal čisté konto a patril medzi najlepších hráčov svojho mužstva.
„Som veľmi rád, že môžem v Kišpešti zostať ďalší rok. Prišiel som sem pred siedmimi rokmi a za ten čas sa klub stal mojou rodinou. V uplynulej sezóne sa nám podarilo postúpiť do prvej ligy a verím, že svojimi výkonmi budem môcť tímu pomôcť dosiahnuť čo najlepšie výsledky,“ povedal Tujvel pre klubovú webstránku.
Tujvel prišiel do Honvédu v roku 2019 a odvtedy nastúpil v lige v 122 zápasoch. Práve v drese Honvédu odchytal počas svojej kariéry najviac stretnutí a bol tiež členom tímu, ktorý v sezóne 2019/20 získal Maďarský pohár.
Vo veku 42 rokov je Tujvel najskúsenejší hráč súčasného kádra. V drese Honvédu nastúpil na najviac zápasov a so 168 štartmi v najvyššej maďarskej súťaži mu patrí druhé miesto v klubovom rebríčku. Odchovanec nitrianskeho futbalu odohral okrem rodného mesta väčšinu svojej kariéry v Maďarsku, kde pôsobil v kluboch Videoton FC, Kecskemét, Mezőkövesd a Honvéd Budapešť. V sezóne 2015/2016 pôsobil aj v Dunajskej Strede.
V roku 2011 získal s Videotonom maďarský titul. Maďarský pohár vyhral dvakrát – prvýkrát v roku 2019 s Videotonom a o rok neskôr s Honvédom.
Honvéd zostúpil v roku 2023 do druhej ligy, no po troch rokoch sa tešil z postupu. Výraznou mierou sa o návrat do najvyššej súťaže pričinil aj Tujvel, ktorý nastúpil vo všetkých 30 ligových zápasoch. V 11 dueloch si udržal čisté konto a patril medzi najlepších hráčov svojho mužstva.