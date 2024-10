Brankár Ullmark podpísal s Ottawou štvorročnú zmluvu

Ottawa 9. októbra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Linus Ullmark sa dohodol s klubom Ottawa Senators na novej štvorročnej zmluve. Do platnosti vstúpi od sezóny 2025/2026 a každoročne mu vynesie 8,250 miliónov dolárov. V ročníku 2024/2025 mu plynie posledná sezóna štvorročného kontraktu, ktorý podpísal ešte ako hráč Bostonu Bruins.



Ullmark prišiel do Ottawy koncom júna 2024 výmenou za brankára Joonasa Korpisala, útočníka Marka Kastelica a výber v 1. kole draftu 2024. V uplynulom ročníku 2023/2024 odchytal v základnej časti 40 zápasov, pričom v bránke sa striedal s Jeremym Swaymanom. Dosiahol 91,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,58 inkasovaného gólu na zápas. V dvoch zápasoch play off (Boston vypadol v druhom kole s Floridou) mal 88,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,90.



Predtým zažil životnú sezónu 2022/2023. V nej prvýkrát v kariére získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, v základnej časti mal najlepší priemer inkasovaných gólov na zápas (1,89) a aj percentuálnu úspešnosť zákrokov (93,8). Zároveň sa zapísal do histórie aj tým, že sa mu podarilo streliť gól.



Ullmarka draftoval v roku 2012 klub Buffalo Sabres, v roku 2021 zamieril do Bostonu.