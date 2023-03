Brankár Ullmark zneškodnil 54 striel a vytvoril klubový rekord Bostonu

Najviac zákrokov brankára Bostonu v zápase základnej časti NHL:

1. Linus Ullmark (2023) 54

2. Tim Thomas (2007) 51

3. Tukka Rask (2014) 49

4. Eddie Johnston (1965) 48.

New York 1. marca (TASR) - Kapitán hokejistov Los Angeles Kings Anže Kopitar sa stal vo veku 35 rokov a 188 dní najstarším hráčom v klubovej histórii, ktorý strelil v jednom zápase NHL štyri góly. Prispel nimi k víťazstvu na ľade Winnipegu Jets 6:5 po samostatných nájazdoch. Bol to pre neho šiesty hetrik a druhý štvorgólový zápas v profiligovej kariére.Poklonu 35-ročnému centrovi vyjadril o 10 rokov mladší obranca Winnipegu Josh Morrissey: "."Kopitar, ktorý je už siedmu sezónu kapitán "kráľov", si aj v sezóne 2022/2023 drží vysoký herný štandard. V góloch (24) aj bodoch (57) je na druhom mieste v tímových štatistikách a prezentuje sa aj tradične nízkym počtom trestných minút. V 62 stretnutiach dostal iba dva menšie tresty. Tretí najstarší hráč LA je naďalej dôležitá súčasť tímu, jeho čas na ľade sa v priemere pohybuje okolo 20 minút. Kings sú aj vďaka jeho výkonom na priebežnom 2. mieste Západnej konferencie tesne za Vegas. "," uviedol na adresu slovinského útočníka tréner Kings Todd McLellan.Kopitar strelil tri góly v prvej polovici druhej tretiny, štvrtý pridal v tretej. Na druhý štvorgólový zápas v kariére potreboval sedem striel. "," dodal McLellan.Kapitán Los Angeles vzal rekordný zápis bývalému spoluhráčovi Dustinovi Brownovi. Ten mal v apríli 2018, v deň štvorgólového predstavenia pri víťazstve nad Minnesotou 5:4 pp, 33 rokov a 152 dní. Kopitar je zároveň štvrtý najstarší autor hetriku v histórii Kings. Vo vyššom veku sa trojgólový zápis podaril iba Bobovi Nevinovi (dvakrát) a lídrovi poradia Lucovi Robitailleovi, ktorý trikrát skóroval vo veku 39 rokov a 336 dní. Kopitar, ktorý je tretí Slovinec v histórii NHL, no prvý, ktorý sa v nej dlhodobo presadil, zaznamenal štvorgólový večer po piatich rokoch. V marci 2018 rovnakým počtom gólov prispel k víťazstvu nad Coloradom 7:1.Brankár Linus Ullmark vytvoril klubový rekord Bostonu Bruins, keď v nočnom zápase zneškodnil 54 striel súpera. Prispel k víťazstvu na ľade Calgary 4:3 po predĺžení. Ullmark prekonal zápis Tima Thomasa, ktorý presne pred 16 rokmi (1. marca 2007) zneškodnil 51 striel hráčov Philadelphie.Jeho 54 zákrokov je zároveň druhý najlepší brankársky výkon v ročníku 2022/2023. Viac streleckých pokusov zlikvidoval iba Juuse Saros z Nashvillu, ktorý 5. januára zmaril 64 striel Caroliny. Štatistiky brankárskych zákrokov sa v NHL oficiálne vedú od roku 1955. Rekord v počte zákrokov v jednom zápase základnej časti drží Ron Tugnutt, ktorý vo farbách Quebecu (dnešné Colorado) chytil v sezóne 1990/1991 70 striel súpera.Pre 29-ročného Ullmarka je to ďalší úspech v jeho životnej sezóne. Ako prvý zo všetkých brankárov v NHL vychytal 30 víťazstiev, na ktoré potreboval iba 37 duelov. S priemerom 1,88 inkasovaného gólu na zápas a 93,8-percentnou úspešnosťou zákrokov je líder brankárskych štatistík. Nedávno si navyše splnil sen, keď strelil gól. Podarilo sa mu to v zápase proti Vancouveru, pričom sa stal prvým švédskym brankárom a zároveň prvým brankárom v histórii Bostonu, ktorý skóroval.