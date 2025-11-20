< sekcia Šport
Brankár Ulreich údajne po sezóne ukončí kariéru
Hráčova súčasná zmluva s mníchovským klubom platí do leta 2026 a ani jedna zo strán údajne neplánuje jej predĺženie.
Autor TASR
Mníchov 20. novembra (TASR) - Brankár Sven Ulreich z Bayernu Mníchov by mal po konci aktuálnej sezóny ukončiť kariéru. Na sociálnej sieti X o tom informoval účet Bayern & Germany.
Hráčova súčasná zmluva s mníchovským klubom platí do leta 2026 a ani jedna zo strán údajne neplánuje jej predĺženie. Podľa zdroja zostane brankár v klube v inej funkcii.
Ulreich je odchovanec mládežníckeho systému Stuttgartu, za Bayern hral už v rokoch 2015 až 2020, potom prestúpil do Hamburgu. Do mníchovského klubu sa vrátil v roku 2021. S Bayernom vyhral osem majstrovských titulov, tri poháre a šesť superpohárov. Má aj titul v Lige majstrov a tešil sa aj z víťazstva v superpohári UEFA.
