Brankár Ulreich údajne po sezóne ukončí kariéru

Brankár Bayernu Sven Ulreich sa rozcvičuje počas tréningu tímu v Mníchove, Nemecko. Foto: TASR/AP

Hráčova súčasná zmluva s mníchovským klubom platí do leta 2026 a ani jedna zo strán údajne neplánuje jej predĺženie.

Autor TASR
Mníchov 20. novembra (TASR) - Brankár Sven Ulreich z Bayernu Mníchov by mal po konci aktuálnej sezóny ukončiť kariéru. Na sociálnej sieti X o tom informoval účet Bayern & Germany.

Hráčova súčasná zmluva s mníchovským klubom platí do leta 2026 a ani jedna zo strán údajne neplánuje jej predĺženie. Podľa zdroja zostane brankár v klube v inej funkcii.

Ulreich je odchovanec mládežníckeho systému Stuttgartu, za Bayern hral už v rokoch 2015 až 2020, potom prestúpil do Hamburgu. Do mníchovského klubu sa vrátil v roku 2021. S Bayernom vyhral osem majstrovských titulov, tri poháre a šesť superpohárov. Má aj titul v Lige majstrov a tešil sa aj z víťazstva v superpohári UEFA.
