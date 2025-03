Brankár Utahu Ingram druhýkrát vstúpil do asistenčného programu

Utah 10. marca (TASR) - Kanadský hokejový brankár Connor Ingram z tímu Utah HC druhýkrát vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA. K tímu sa pripojí po tom, čo absolvuje liečbu.



Asistenčný program pomáha hokejistom NHL v náročných životných situáciách. Zvyčajne doň vstupujú hráči so zdravotnými problémami súvisiacimi s mentálnym zdravým, prípadne v snahe zbaviť sa závislostí. NHL ani NHLPA sa nevyjadrujú k dôvodom vstupu konkrétneho hráča, no Ingram na sociálnej sieti informoval o svojich pohnútkach:



"Na prvé miesto potrebujem dať moje zdravie a vziať si čas, ktorý potrebujem, aby som sa vrátil naspäť stopercentný. Pre tých, ktorí o tom nevedia, chcem pripomenúť, že počas tejto sezóny som prišiel o moju mamu pre rakovinu prsníka. Po pokuse o návrat k hokeju som si uvedomil, že nie som sám sebou,“ uviedol Ingram na sociálnej sieti.



Do asistenčného programu vstúpil už v roku 2021 pre obsedívno-kompulzívnu poruchu a depresie. Neskôr získal trofej Bila Masterona pre oddanosť hokeju. "Mnohí vnímajú tento program ako riešenie zneužívania zakázaných látok. Nie je to iba o tom. Znovu mám privilégium mať prístup k sieti profesionálov, ktorí mi pomôžu vyhnúť sa negatívnym vplyvom na moje zdravie. S pomocou tohto programu sa vrátim k šťastnému a zdravému životu," konštatoval 27-ročný Ingram. V prebiehajúcej sezóne nastúpil do 21 zápasov, v ktorých dosiahol 88,2-percentnú úspešnosť zákrokov. Utah namiesto neho povolal do prvého tímu Jaxsona Staubera z Tucsonu.